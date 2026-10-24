Посол Индии рассказал о подготовке визита Моди в Россию Посол Индии Кумар: Москва и Нью-Дели ведут подготовку визита Моди в Россию

Москва24 окт Вести.Россия и Индия ведут подготовку к визиту премьер-министра Нарендры Моди, в настоящее время стороны согласовывают даты поездки. Об этом в интервью ТАСС сообщил индийский посол в Москве Винай Кумар.

Предыдущий саммит состоялся в начале декабря прошлого года. Тогда президент Путин пригласил премьер-министра Моди приехать в РФ в 2026 году. Мы работаем над определением дат, и, как только будет достигнута предварительная договоренность, мы, разумеется, объявим об этом сказал глава дипмиссии

Кумар добавил, что в ближайшие недели стороны продолжат контакты по этому вопросу, а также займутся подготовкой документов и проектов соглашений, "которые могут быть подписаны по итогам саммита, когда он состоится".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Моди в Россию с большой вероятностью состоится в 2027 году.

Владимир Путин посетил Индию с 11 по 13 сентября. Главной площадкой стал саммит БРИКС в Нью-Дели, программа также предусматривала двусторонние контакты.

Москва и Нью-Дели подтвердили курс на углубление связей в экономике, обороне, энергетике, атомной отрасли, космосе, а также в сфере мобильности кадров и гуманитарных контактов.

Программа развития экономического сотрудничества между Россией и Индией предполагает, что к 2030 году товарооборот между двумя странами достигнет отметки в 100 миллиардов долларов. Кроме того, продолжается работа над созданием зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС.

На выставке "Иннопром. Индия" Путин и Моди вместе осмотрели экспозиции. В рамках саммита БРИКС российский лидер и индийский премьер посадили деревья баньян, а перед двусторонней встречей Моди подарил Путину русскоязычное издание древнеиндийского сборника афоризмов "Тируккурал".