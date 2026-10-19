Песков: визит Моди в Россию состоится уже в 2027 году

Песков рассказал, когда премьер Индии Моди может прилететь в Россию Песков: визит Моди в Россию состоится уже в 2027 году

Москва19 окт Вести.Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию с большой вероятностью состоится в 2027 году, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, ожидается ли поездка главы индийского правительства в Москву до конца текущего или уже в 2027 году, собеседник агентства ответил, что это будет "в следующем году, скорее всего".

Ранее Песков отметил готовность Индии внести вклад в мирное урегулирование на Украине.

Визит Владимира Путина в Индию прошел с 11 по 13 сентября. Главной площадкой стал саммит БРИКС в Нью-Дели, однако программа также предусматривала двусторонние контакты.

Россия и Индия подтвердили курс на углубление связей в экономике, обороне, энергетике, атомной отрасли, космосе, а также в сфере мобильности кадров и гуманитарных контактов.

Программа развития экономического сотрудничества между Россией и Индией предполагает, что к 2030 году товарооборот между двумя странами достигнет отметки в 100 миллиардов долларов. Кроме того, продолжается работа над созданием зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС.

На выставке "Иннопром. Индия" Путин и Моди вместе осмотрели экспозиции. В рамках саммита БРИКС российский лидер и индийский премьер посадили деревья баньян, а перед двусторонней встречей Моди подарил Путину русскоязычное издание древнеиндийского сборника афоризмов "Тируккурал".