Песков: РФ признательна Индии за готовность помочь в урегулировании на Украине

Песков отметил готовность Индии внести вклад в мирное урегулирование на Украине Песков: РФ признательна Индии за готовность помочь в урегулировании на Украине

Москва7 окт Вести.Индия заявляет о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине, Москва приветствует такую позицию Нью-Дели. Об этом в беседе заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение индийской стороны.

Индия выступила с трехчастным планом по мирному урегулированию ситуации на Украине. Песков отметил, что Москва положительно относится к готовности Нью-Дели участвовать в поиске решения.

Индийская сторона действительно декларирует готовность внести посильный вклад в дело урегулирования вокруг Украины. Мы признательны нашим индийским друзьям за такую готовность и идеи сказал Песков

Ранее президент России Владимир Путин оценил идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди по поиску решений конфликта. По словам главы государства, они направлены на поиск взаимоприемлемых выходов из ситуации.