Песков: Моди и Си Цзиньпин предлагали Путину услуги содействия по Украине

Моди и Си Цзиньпин предлагали Путину услуги содействия по Украине Песков: Моди и Си Цзиньпин предлагали Путину услуги содействия по Украине

Москва13 сен Вести.Индийский премьер-министр Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях БРИКС предлагали российскому лидеру Владимиру Путину свои услуги для содействия урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

По его словам, Путин приветствовал такую готовность.

В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы сказал Песков

Российский лидер также предоставил собеседникам подробную информацию о положении дел, добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Путин, Си и Моди пообщались "на ногах" в кулуарах саммита БРИКС в Нью-Дели.