Москва8 октВести.Россия признательна Индии за проявленный интерес к теме украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Песков отметил, что индийская сторона направила не мирный, а сегментарный план для решения данного вопроса.
Комментируя предложения Нью-Дели, он заявил, что некоторые фрагментарные договоренности не позволят выйти на комплексное урегулирование ситуации.
Мы неоднократно говорили, что какие-то фрагментарные решения, фрагментарные договоренности, они не позволят нам выйти на комплексное урегулирование (конфликта - Прим. ред.). И оно очень сложное, и оно должно быть комплекснымпояснил Песков
Накануне газета Hindustan Times сообщила, что Индия предложила план перемирия в конфликте на Украине для обеспечения поставок зерна и энергоносителей. Источники издания отметили, что данный план существенно отличается от предложений о прекращении огня, поступившим от Египта, Турции и США - он охватывает как инфраструктуру, так и судоходство.