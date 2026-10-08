РФ признательна Индии за интерес к украинскому урегулированию, заявили в Кремле Песков: РФ признательна Индии за интерес к украинскому урегулированию

Москва8 окт Вести.Россия признательна Индии за проявленный интерес к теме украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Песков отметил, что индийская сторона направила не мирный, а сегментарный план для решения данного вопроса.

Комментируя предложения Нью-Дели, он заявил, что некоторые фрагментарные договоренности не позволят выйти на комплексное урегулирование ситуации.

Мы неоднократно говорили, что какие-то фрагментарные решения, фрагментарные договоренности, они не позволят нам выйти на комплексное урегулирование (конфликта - Прим. ред​​​.). И оно очень сложное, и оно должно быть комплексным пояснил Песков

Накануне газета Hindustan Times сообщила, что Индия предложила план перемирия в конфликте на Украине для обеспечения поставок зерна и энергоносителей. Источники издания отметили, что данный план существенно отличается от предложений о прекращении огня, поступившим от Египта, Турции и США - он охватывает как инфраструктуру, так и судоходство.