Москва7 окт Вести.Индия предложила план перемирия в конфликте на Украине для обеспечения поставок зерна и энергоносителей. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники в индийских верхах.

Индийский план перемирия состоит из трех пунктов и предусматривает прекращение атак на энергообъекты и другую инфраструктуру, обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей через порты Черного моря и прекращение ударов по коммерческим судам на этом стратегически важном водном пути сообщает издание

Источники газеты сообщили, что план Индии по перемирию на Украине существенно отличается от предложений о прекращении огня, поступившим от Египта, Турции и США - он охватывает как инфраструктуру, так и судоходство. Кроме того, Индия заинтересована в прекращении конфликта на Украине поскольку хочет чтобы поставки энергоносителей из России были бесперебойными.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что у премьер-министра Индии Нарендры Моди есть хорошие идеи по поиску решений по прекращению конфликта на Украине.