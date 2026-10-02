Глава МИД Украины рассказал о четырех вариантах перемирия Сибига: Киев получил предложения о перемирии с РФ от Индии, Турции, Египта и США

Москва2 окт Вести.Киев получил четыре варианта прекращения огня - от Индии, Турции, Египта и США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова приводит издание "Европейская правда".

У нас есть четыре предложения. Наиболее широкое – предложение Индии. Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании. Энергетика и перемирие в Черном море. Это полное энергетическое перемирие, прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру заявил Сибига

По словам министра, с похожими инициативами выступили Турция и Египет, тогда как США настаивают на том, чтобы Москва и Киев договорились о прекращении ударов по энергетике.

Сибига заверил, что Украина готова к различным вариантам прекращения огня, в том числе по линии фронта. Перемирие могло бы стать результатом встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, указал он.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить боевые действия на Украине посредством мирных переговоров. По его словам, не следует обвинять Москву в нежелании участвовать в переговорах. Глава государства призвал Украину и ее западных партнеров в Европе принимать решения с учетом "реалий, складывающихся на земле".

Кроме того, он обратил внимание, что у экспертного сообщества возникают вопросы по отношению к Москве из серии "Россия говорит о мире, а сама начала войну". Путин подчеркнул, что не Россия начала воевать, а с РФ начали воевать. Лидер страны отметил, что противники ставили своей целью стратегическое поражение РФ. Более того, Россию сознательно подвели к украинскому конфликту, добавил он.