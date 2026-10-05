Индия ведет переговоры с РФ и Украиной о судоходстве в Черном море

Индия ведет переговоры с РФ и Украиной по безопасности судоходства в Черном море Индия ведет переговоры с РФ и Украиной о судоходстве в Черном море

Москва5 окт Вести.Безопасность прохождения судов с зерном и топливом в акватории Черного моря – предмет переговоров между Россией, Украиной и Индией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар.

Дипломат раскрыл, что роль Нью-Дели в переговорах расширилась во время выступления на конференции по безопасности. Его слова приводит ТАСС.

Переговоры [с Москвой и Киевом] переросли в обсуждение вопроса о том, чтобы не препятствовать доставке грузов… Таким образом, переговоры приобрели более широкий характер. В настоящее время они продолжаются заявил министр

Джайшанкар также выразил обеспокоенность тем, что в Черном море экспорт зерна может сойти на нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что безопасность судоходства в Черном море была нарушена из-за действий киевского режима. Тем не менее Москва выполняет добросовестно обязательства по поставкам зерна, отметил он.