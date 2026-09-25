Лавров и Джайшанкар обсудили Украину и ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД России и Индии обсудили Украину и Ближний Восток на полях ГА ООН Лавров и Джайшанкар обсудили Украину и ситуацию на Ближнем Востоке

Москва25 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча министров состоялась 25 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили … актуальные темы региональной и глобальной повестки дня, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке говорится в публикации

Помимо международной повестки, Лавров и Джайшанкар рассмотрели ключевые вопросы российско-индийского сотрудничества и график предстоящих двусторонних контактов.

Стороны также выразили намерение продолжать укрепление особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, а также поддерживать плотное взаимодействие в международных структурах.

Ранее The Economic Times писала, что Индия выступила против пошлин, которые США могут ввести за закупки российской нефти. Индийская сторона отметила, что это может осложнить взаимоотношения Нью-Дели и Вашингтона.