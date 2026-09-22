ET: в Индии осудили пошлины США за закупки российской нефти

Индия раскритиковала пошлины США за закупки российской нефти ET: в Индии осудили пошлины США за закупки российской нефти

Москва22 сен Вести.Индия осудила 100-процентные пошлины, которые Вашингтон может ввести за закупки российской нефти. Об этом сообщает The Economic Times.

Уточняется, что ситуация на мировом рынке энергоносителей все больше осложняется из-за проблем с судоходством в Красном море и блокады Ормузского пролива.

Этот шаг может навредить отношениям Индии и США. Штатам следует работать вместе с Индией, а не против нее сообщил изданию высокопоставленный чиновник

Собеседник уточнил, что Вашингтон избрал неверный путь.

Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Документ позволяет Вашингтону вводить пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать российские энергоресурсы в значительных объемах.

Издание Politico отметило, что ключевые импортеры российских энергоносителей резко раскритиковали законопроект о новых санкциях.