Индия решила не отказываться от нефти из России в угоду США GTRI: Индии следует покупать российскую нефть, несмотря на санкции США

Москва19 сен Вести.Индия не должна жертвовать своей энергетической независимостью и идти на уступки по тарифам в угоду США из-за новых санкционных инициатив Вашингтона. Об этом заявил глава индийской организации GTRI Аджай Шривастава.

Эксперт, слова которого привело издание Moneycontrol, подчеркнул, что Нью-Дели следует продолжить импорт энергоресурсов РФ, поскольку они сохраняют рыночную привлекательность.

Выгодные условия закупок в России, как считает Шривастава, стали важным инструментом для стабилизации национальной экономики, а также для сдерживания инфляционных процессов.

Также глава GTRI предостерег индийские власти от односторонних торговых преференций в пользу США. Он отметил, что подобные шаги не гарантируют защиту от будущих ограничений со стороны Штатов, включая использование положений Закона о торговле 1974 года.

МИД Индии ранее заявил, что власти страны обозначили США потенциальные последствия принятия Конгрессом закона о введении санкций в отношении России и Ирана. Как следовало из заявления внешнеполитического ведомства Индии, Нью-Дели настроен принять все необходимые меры для защиты собственных интересов.