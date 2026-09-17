Индия предупредила США о последствиях закона о санкциях против РФ МИД Индии предупредил США о последствиях введения антироссийских санкций

Москва17 сен Вести.Власти Индии обозначили США потенциальные последствия принятия Конгрессом закона о введении санкций в отношении России и Ирана, Нью-Дели настроен принять все необходимые меры для защиты собственных интересов. С таким утверждением выступил МИД Индии.

Палата представителей США вслед за Сенатом приняла законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Теперь проект подразумевает введение вторичных торговых ограничений в отношении стран, закупающих нефть и газ из РФ.

Правительство Индии приняло к сведению утверждение Конгрессом США закона о введении санкций против России и Ирана говорится в сообщении внешнеполитического ведомства

В министерстве отметили, что Индия будет диверсифицировать источники поставок с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры.

МИД Индии указал, что четко обозначил последствия данных мер не только для двусторонних отношений, но и для международного энергетического рынка, и выразил решимость принять все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов.