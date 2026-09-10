Москва10 сен Вести.Индия является очень конкурентным рынком, на котором многие мировые производители военной техники хотят работать. При этом Нью-Дели старается сейчас диверсифицировать поставки вооружений, чтобы не зависеть от одного поставщика. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил научный сотрудник группы Южной Азии и Индийского океана Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич.

У России, как традиционного игрока на рынке вооружений, есть ряд преимуществ. Однако уверенности в том, что индийские партнеры всегда будут отдавать предпочтение российской военной технике нет, подчеркнул эксперт.

Потому что у них есть свои представления о том, что нужно диверсифицировать связи; о том, чтобы не зависеть от одного поставщика. Россия большую часть истории была основным поставщиком вооружений и военной техники в Индию. И они стараются сейчас каким-то образом это диверсифицировать отметил Макаревич

Кроме того, индийская сторона заинтересована в передаче технологий и производстве вооружений на своей собственной территории.

И тут гонка идет за то, кто сможет сторговаться на лучшие условия по поводу того, как технику не просто продать, а еще и разместить производство на индийской территории. Затем начать совместные научно-исследовательские разработки и таким образом закрепить отношения стратегические на десятилетия вперед подытожил эксперт

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия поставит Индии истребитель пятого поколения Су-57, однако возможности производства самолета на индийской территории еще предстоит обсудить.