Политолог Атаев объяснил, зачем Армения ищет новых партнеров для сотрудничества Политолог Атаев: Армения вынуждена искать новых партнеров для сотрудничества

Москва19 авг Вести.Армения делает попытки найти новых партнеров взамен России, и сотрудничество Еревана с Нью-Дели на этом фоне продолжает развиваться.

Об этом заявил в беседе с "Известиями" политолог Артур Атаев.

Индия становится все более важным партнером для Армении. Раньше Ереван почти 100% вооружений закупал в России, Москва была фактически монополистом этого рынка. Сейчас уже порядка 45% откусил Нью-Дели обратил внимание Атаев

Эксперт полагает, что визит министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха в Ереван показывает, что стороны хотели бы расширить сотрудничество. И здесь имеются в виду не только закупки вооружения, но и взаимодействие на уровне Генштабов.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что Индия не сможет заменить Россию в Закавказье. Несмотря на то, что она выпускает некоторое российское вооружение по лицензии, но речи о полной линейке не идет - у Нью-Дели пробелы с рядом систем, пояснил он.

Армянские власти сейчас пытаются максимально дистанцироваться от России, поэтому ищут новых поставщиков, но в реальности такая политика смысла не имеет, закрыть все свои потребности без помощи Москвы Еревану будет сложно резюмировал Матвийчук

Ранее министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх посетил Ереван с официальным визитом. Он встретился со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, а также провел переговоры с начальником Генштаба страны и министром высокотехнологичной промышленности.