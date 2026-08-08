Эксперт указал на попытку Армении усидеть на двух стульях Эксперт Юшков об Армении: нельзя принимать Зеленского и сотрудничать с Россией

Москва8 авг Вести.Армения принимает главу киевского режима Зеленского, при этом активно сотрудничая с Россией в экономической сфере, а это невозможно без последствий. Такое мнение выразил ИС "Вести" ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Если вы политически уходите от России и откровенно это показываете, принимаете Зеленского, который угрожает в Ереване срывом парада на 9 мая, то естественно, что будут и экономические последствия. Невозможно быть политически противниками и при этом экономически активно сотрудничать. И Владимир Путин говорил о ценах на газ, о возможном падении ВВП Армении на 14%, если будет выход из ЕАЭС. А пока что политически команда Пашиняна как раз выводит Армению из ЕАЭС. И в этом плане как раз был сигнал населению: вы за кого голосуете? Вы за это голосуете, за такие риски или нет? сказал эксперт

Юшков также обратил внимание на приезд премьер-министра Никола Пашиняна в Россию.

Пашинян едет в Россию и пытается своему населению показать, что сейчас он договорится, мол, все будет по-старому, не бойтесь, сохраним рынки сбыта. По сути это обман со стороны руководства Армении - и здесь рассказать, что все будет хорошо, и там рассказать, что все будет хорошо. На самом деле мы видим, что они последовательно стараются идти по пути евроинтеграции заключил Игорь Юшков

На самом деле, заключил он, Армения последовательно старается идти по пути евроинтеграции.