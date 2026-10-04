В Индии сообщили об активизации переговоров по украинскому конфликту

Глава МИД Индии Джайшанкар: Нью-Дели активнее ведет переговоры по Украине В Индии сообщили об активизации переговоров по украинскому конфликту

Москва4 окт Вести.Нью-Дели в последнее время стал активнее принимать участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, не ограничиваясь одними только призывами к миру, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выездного заседания Мюнхенской конференции по безопасности.

В последние месяцы мы стали несколько активнее участвовать в этом процессе, выйдя за рамки одних только призывов. Мы ведем переговоры и с Россией, и с Украиной и стараемся быть полезными сказал он

Министр подчеркнул, что индийская позиция по конфликту не меняется на протяжении нескольких лет, и страна по-прежнему выступает за его скорейшее завершение дипломатическим путем.

Начали мы с вопроса безопасности судоходства в Черном море, но затем стали обсуждать и некоторые насущные вопросы, которые волнуют обе стороны: экспорт зерна, экспорт энергоресурсов, а также возможность отказа от атак. Эти переговоры продолжаются и сейчас добавил Джайшанкар

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, однако лишь на условиях, приемлемых для российской стороны.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в условиях отсутствия возможности достичь целей мирным путем Россия продолжит наносить удары по Украине.