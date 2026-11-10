Моди обсудил с Зеленским будущее мирного процесса по Украине Моди заверил Зеленского в готовности Индии содействовать мирному урегулированию

Москва10 ноя Вести.Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе разговора с Владимиром Зеленским подтвердил готовность Нью-Дели содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

По его словам, беседа с главой киевского режима была продуктивной. Моди поблагодарил Зеленского за то, что он поделился своим видением конфликта и усилий по его урегулированию.

Подтвердил твердую приверженность Индии содействовать мирному урегулированию всеми возможными способами подчеркнул он

Премьер Индии добавил, что обсудил с Зеленским "многогранное двустороннее сотрудничество стран" и договорился укреплять связи между Киевом и Нью-Дели.