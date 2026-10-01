Путин: у Моди есть хорошие идеи по поиску решений по Украине Владимир Путин оценил идеи Нарендры Моди по поиску решений по Украине

Москва1 окт Вести.На каждой встрече премьер-министр Индии Нарендра Моди затрагивает тему прекращения конфликта на Украине, у него есть очень хорошие идеи по поиску взаимоприемлемых решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, Моди относится к тем мировым лидерам, которые, невзирая на очень добрые, дружеские отношения и хорошие личные связи, неизменно задается вопросами о прекращении украинского конфликта.

При любой нашей встрече он всегда поднимает эти вопросы и живо интересуется. У него идеи есть очень хорошие, направленные на поиск взаимоприемлемых, именно взаимоприемлемых решений сказал Владимир Путин

По его словам, Нарендра Моди занимает позицию нейтральную, но заинтересованную в прекращении конфликта.