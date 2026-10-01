Москва1 октВести.Индия не может не поразить своими масштабами и разнообразием. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства в качестве примера привел слова премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что при населении в полтора миллиарда человек около 600 миллионов граждан говорят на хинди, а остальные используют родные языки, живя при этом в мире и согласии.
По мнению российского лидера, подобное уважение к традициям при сохранении целостности государства заслуживает восхищения.
Безусловно, с нее можно брать пример своеобразием и единством одновременноподчеркнул Путин
Президент также охарактеризовал индийского премьера как авторитетного мирового лидера, который последовательно выступает за прекращение вооруженных конфликтов.