Песков: Путин позитивно воспринял готовность Си и Моди помочь с миром на Украине

Путин позитивно оценил возможную помощь Си и Моди в достижении мира на Украине Песков: Путин позитивно воспринял готовность Си и Моди помочь с миром на Украине

Москва14 сен Вести.Президент России Владимир Путин с позитивном воспринял готовность председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди участвовать в процесс урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Действительно, в ходе контактов в Нью-Дели и председатель Си, и премьер-министр Моди живо интересовались украинской проблематикой, говорили о готовности их стран сыграть в случае необходимости роль в урегулировании, о готовности внести свой вклад. Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным заявил он

Ранее сообщалось, что Моди и Си Цзиньпин на полях БРИКС предлагали российскому лидеру свои услуги для содействия урегулирования конфликта на Украине.