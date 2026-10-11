Москва11 окт Вести.Конфликт на Украине был неприятен для Индии, поскольку страна выступает за развитие традиционных торговых путей, желает закупать и российское, и украинское зерно, а также зарабатывает на переработке нефти из РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

На самом деле индийцы достаточно давно уже все это дело готовили, и основная проблема просто была в том, что, в принципе, Индии, конечно, этот конфликт довольно неприятен, не нужен и достаточно опасен, потому что с одной стороны индийцы заинтересованы в том, чтобы они продолжали, например, экспортировать переработанную российскую нефть и в Россию, и… особенно после ударов по НПЗ и на западные рынки, и с другой стороны, чтобы развивались маршруты традиционные торговые, которые в основном у нас сейчас через Суэц и через Черное море. И с другой стороны, чтобы российское и украинское зерно продолжало поступать на мировые рынки, потому что, в принципе, ситуация сейчас не очень хорошая с муссонами в этом году, риска голода нет, конечно, но есть риск того, что цены на продовольствие вырастут объяснил Куприянов

Он добавил, что индийское руководство рассчитывало поднять международный имидж страны за счет посредничества в мирном процессе по Украине.

Индийцы с одной стороны хотели, чтобы мирное урегулирование, если оно случится с индийской помощью, чтобы оно положительно повлияло на индийский имидж в мире и … прибавило Индии внешнеполитического веса. А это можно сделать только в том случае, если предложить его в нужный момент и при этом желательно, когда не одна Индия в этом заинтересована, а еще и другие страны мира объяснил Куприянов

Он добавил, что руководство Индии пыталось обнародовать свою мирную инициативу в подходящий для этого момент.

Индийцы пытались одновременно сделать так, чтобы не выкатить это предложение слишком рано, чтобы стороны не были к нему готовы и слишком поздно, чтобы не оказалось, что Индия оказалась в хвосте вообще всего этого мирового мирного процесса и никак не может себе политических очков добавить. Судя по всему, решили, что сейчас как раз пришло время, потому что явно обе стороны с индийской точки зрения хотят так или иначе, если не полноценного мира, то по крайней мере перемирия. Если не полноценного перемирия по линии фронта, то по крайней мере перемирия в том, что касается торгового судоходства, и индийцы сочли, что момент настал заявил Куприянов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал мирную инициативу Индии. Он заявил, что РФ выступает за комплексный подход, который позволит выйти на долгосрочное урегулирование.