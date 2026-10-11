Эксперт Куприянов объяснил, почему Индия не будет давить на РФ в вопросах нефти Эксперт Куприянов: Нью-Дели не станет давить на РФ из-за нефти

Москва11 окт Вести.Индия не станет давить на РФ по вопросу нефти, поскольку для страны это будет "выстрелом себе в ногу". Таким мнением с ИС "Вести" поделился руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Он добавил, что из-за перекрытия Ормузского пролива у Индии не осталось альтернатив нефти из РФ.

Какой смысл индийцам в данном случае стрелять себе в ногу? Потому что пока Индия получает дешевую нефть по сути, ну, там перерабатывает ее на своих НПЗ. Во-первых, это довольно мощный стимул для индийской экономики, во-вторых, особенно сейчас в условиях проблем с Ормузским проливом, то есть, по сути, у Индии нет альтернативы для российской нефти. Вот сейчас вот краткий момент. Ну и в-третьих, это довольно неслабый, неслабый "барыш", на самом деле, в карманы индийских предпринимателей, индийского государства. То есть, в данном случае пытаться давить на Россию, угрожая срезать, например, импорт российской нефти, это означает просто создавать проблемы себе заявил Куприянов

Он добавил, что в случае теоретического давления со стороны Индии у РФ сохранятся возможность перенаправить свои поставки нефти.

При необходимости там Россия может увеличить экспорт нефти, например, в Китай тот же самый, либо в один из других "ландроматов", условно там в Сингапур, в Турцию. Для того, чтобы каким-то образом как-то получать свои деньги. То есть Индия просто окажется в этой ситуации главным проигравшим. И индийские власти это очень хорошо понимают, и понятное дело, что давить они не будут рассказал Куприянов

Ранее он объяснил, почему Индии не выгоден конфликт на Украине. Он отметил, что страна хочет зарабатывать на торговле и получать зерно как от Москвы, так и от Киева.