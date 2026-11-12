Москва12 нояВести.Объем экспорта нефти из государств Персидского залива в Индию впервые превзошел аналогичные показатели поставок из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Основными причинами переориентации индийских импортеров стали удорожание российской нефти из-за длинных логистических маршрутов, высокой стоимости фрахта танкеров и атак на инфраструктурные объекты.
При этом ближневосточным производителям удалось восстановить регулярное судоходство через Ормузский пролив и выйти на объемы поставок, сопоставимые с началом года.
По данным агентства, если весной поставки с Ближнего Востока снижались до минимальных отметок, то летом российские отгрузки в Индию достигли 2,84 млн баррелей в сутки. К осени ситуация выровнялась, в том числе благодаря восстановлению добычи в Саудовской Аравии до прежних уровней.
По оценке аналитиков, за четыре недели, завершившиеся 8 ноября, общий объем морских поставок нефти из России сократился на 40 тысяч баррелей в день — до 3,63 млн баррелей в сутки.
Ранее директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Алексей Павловский заявил, что Индия продолжает активно приобретать российскую нефть.