Bloomberg: Россия перестала быть ключевым поставщиком нефти для Индии Bloomberg: Ближний Восток опередил Россию по объемам поставок нефти в Индию

Москва12 ноя Вести.Объем экспорта нефти из государств Персидского залива в Индию впервые превзошел аналогичные показатели поставок из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Основными причинами переориентации индийских импортеров стали удорожание российской нефти из-за длинных логистических маршрутов, высокой стоимости фрахта танкеров и атак на инфраструктурные объекты.

При этом ближневосточным производителям удалось восстановить регулярное судоходство через Ормузский пролив и выйти на объемы поставок, сопоставимые с началом года.

По данным агентства, если весной поставки с Ближнего Востока снижались до минимальных отметок, то летом российские отгрузки в Индию достигли 2,84 млн баррелей в сутки. К осени ситуация выровнялась, в том числе благодаря восстановлению добычи в Саудовской Аравии до прежних уровней.

По оценке аналитиков, за четыре недели, завершившиеся 8 ноября, общий объем морских поставок нефти из России сократился на 40 тысяч баррелей в день — до 3,63 млн баррелей в сутки.

Ранее директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Алексей Павловский заявил, что Индия продолжает активно приобретать российскую нефть.