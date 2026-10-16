Москва16 окт Вести.Индия продолжает активно приобретать российскую нефть. Об этом заявил директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Алексей Павловский в интервью ТАСС на полях II российско-индийского бизнес-форума "Тайм".

Да. Мы знаем, что такой спрос сохраняется, и сейчас российские энергоносители составляют более половины энергобаланса Индии сказал дипломат

Павловский отметил, что это способствует укреплению энергобезопасности Индии.

Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели намерены построить первые суда в рамках программы двустороннего сотрудничества к 2030 году.