Россия и Индия планируют построить первые совместные суда к 2030 году

Россия и Индия готовятся строить химовозы и ледоколы Россия и Индия планируют построить первые совместные суда к 2030 году

Москва15 окт Вести.Россия и Индия намерены построить первые суда в рамках программы двустороннего сотрудничества к 2030 году, сообщил ТАСС представитель Торгово-промышленной палаты (ТТП) РФ в Индии Владислав Дмитриев на полях российско-индийского бизнес-форума "Тайм".

Индийская сторона считает, что они готовы для России дать пайплайн в границах двух-трех лет. То есть первые корабли по той программе, которую сейчас мы реализуем в рамках двустороннего сотрудничества, должны быть сделаны к 2030 году сказал он

Дмитриев отметил, что в форуме участвуют индийские компании, которые уже сотрудничают с российскими предприятиями судостроительной и других отраслей промышленности.

Отдельным перспективным направлением он назвал разработку судов ледового класса. По словам представителя ТПП, одна из государственных верфей Индии уже приступила к проектированию первого такого судна. Интерес к приобретению проекта проявили две крупные российские компании нефтегазового сектора.

Россия и Индия также неоднократно обсуждали совместную работу в Арктике и перспективы использования новых судов для перевозок по Северному морскому пути, добавил Дмитриев.

Он отметил, что на площадке форума планируется обсудить строительство нескольких судов класса "река-море" и химовозов.

Второй российско-индийский бизнес-форум "Тайм" проходит с 14 по 17 октября в Центре уникального мастерства в Казани.

Ранее сообщалось, что Индия планирует внедрять российские решения на основе искусственного интеллекта в сфере образования и в работе малого и среднего бизнеса.