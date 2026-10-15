В Индии внедрят российские разработки в сфере ИИ для образовании и бизнеса Индия планирует использовать российские разработки в сфере ИИ

Москва15 окт Вести.Индия планирует внедрять российские решения на основе искусственного интеллекта в сфере образования и в работе малого и среднего бизнеса. Об этом журналистке ИС "Вести" Марине Громовой рассказал основатель и генеральный директор индийских компаний The AI SCHOOL и DeepAnnotate.ai Шринат Ганта Редди.

Я очень горд быть частью форума "Цифровые решения". Моя тема – это искусственный интеллект в образовании и в работе малых и средних предприятий. У нас, в Индии, мы планируем внедрять решения, которые разработаны в России заявил Шринат Ганта Редди на полях форума Цифровые решения

Форум "Цифровые решения" прошел в Москве с 6 по 10 октября 2026 года и собрал более 20 тысяч участников. Главной темой мероприятия стал переход от отдельных технологий к системным цифровым решениям.