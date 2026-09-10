Москва10 сен Вести.Указание на гражданской продукции, что она сделана в России, находит отклик в сердцах индийцев, потому что они знают, что этим товарам можно доверять. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил программный директор международной промышленной выставки "Иннопром" Антон Атрашкин.

В Индии Made in Russia – это очень хороший шильдик, потому что это означает качество. И это помогает нашим производителям гражданской продукции находить отклик в сердцах индийцев, потому что здесь есть четкое понимание, что с русскими можно и нужно работать, что Российская Федерация – надежный партнер, который не подведет в трудную минуту объяснил он

С 9 по 11 сентября в Нью-Дели проходит международная промышленная выставка "Иннопром", на которой представлено свыше 130 российских и индийских компаний. Деловая программа посвящена развитию торгово-экономического и промышленного сотрудничества двух стран. Выставка проходит накануне 18-го саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября.