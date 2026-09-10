Программный директор "Иннопрома" объяснил важность выставки для РФ и Индии Программный директор Атрашкин объяснил важность "Иннопрома" для России и Индии

Москва10 сен Вести.Международная промышленная выставка "Иннопром" в Нью-Дели позволяет российским и индийским компаниям наладить взаимовыгодное сотрудничество и найти партнеров для сбыта продукции. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил программный директор международной промышленной выставки "Иннопром" Антон Атрашкин.

"Иннопром"– это не только про вывод российских компаний на индийский рынок, но и тот локомотив, с помощью которого индийские компании заходят на территорию Российской Федерации, ищут партнеров, ищут тех, с кем они создадут совместные предприятия, ищут рынки сбыта для своей продукции рассказал Атрашкин

С 9 по 11 сентября в Нью-Дели проходит международная промышленная выставка "Иннопром", на которой представлено свыше 130 российских и индийских компаний. Деловая программа посвящена развитию торгово-экономического и промышленного сотрудничества двух стран. Выставка проходит накануне 18-го саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября.