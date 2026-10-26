Зампред ГД Воропаева рассказала, чему Россия может научиться у Индии Зампред ГД Воропаева: России есть чему поучиться у Индии

Москва26 окт Вести.Россия может многому научиться у Индии в сфере инноваций и развития технологий, в том числе в сфере информационных технологий (IT). Об этом заявила в интервью ИС "Вести" на полях начинающегося в Нью-Дели XII Международного парламентского форума БРИКС заместитель председателя Госдумы РФ Мария Воропаева.

По ее словам, делегация РФ на форуме предложит идеи и проекты для укрепления партнерства наших стран, при этом нам есть чему поучиться у Индии.

Нам действительно есть чему поучиться у Индии. Здесь развиты IT-технологии, здесь очень большой корпус программистов, в основном из молодых людей, которые сегодня предлагают разного рода стартапы… Я считаю, что в этой плоскости мы должны предпринять самые быстрые шаги, по которым сможем создавать совместную инфраструктуру с Индией для обмена и возможностями с точки зрения развития технологий, IT-технологий, инноваций. И именно в этом направлении в ближайшее время перейдем в практическую плоскость подчеркнула Воропаева

Она также указала на важность тем нынешнего форума - развития технологий, партнерства, инноваций - для молодежи.

Для нашей страны это очень важно, очень важно для молодых людей. И здорово, что в выступлениях спикеров подчеркивается роль молодых людей, которым необходимо сегодня нам предоставить возможность для самореализации отметила Воропаева

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на полях XII Международного парламентского форума БРИКС провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой передал ему приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.