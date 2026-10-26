Депутат Боярский: у разных стран один вызов в сфере искусственного интеллекта

Депутат Боярский: у разных стран единый вызов в сфере ИИ Депутат Боярский: у разных стран один вызов в сфере искусственного интеллекта

Москва26 окт Вести.У всех стран одинаковый вызов в сфере искусственного интеллекта (ИИ): нужно, чтобы нейросети не отучили людей критически мыслить и развиваться творчески, заявил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на полях начинающегося в Индии XII Международного парламентского форума БРИКС.

Он подчеркнул, что в его область работы входят вопросы цифрового суверенитета и развитие ИИ.

Через призму человекоцентричности хочется поговорить с коллегами не о том, как мы по-разному его внедряем, развиваем, потому что у всех разные возможности с точки зрения капиталовложения, человеческого потенциала и энергетики… Но вызовы у нас одинаковые: чтобы ИИ не заместил нашим детям человеческий, собственный интеллект, чтобы они не перестали критически мыслить, творчески развиваться подчеркнул Боярский

Форум БРИКС пройдет с 26 по 27 октября в Нью-Дели. Российскую делегацию возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее эксперт назвала профессии, которые из-за ИИ исчезнут в течение 10 лет.