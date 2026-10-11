В Госдуме сообщили о разделе сфер работы информационного и цифрового комитетов Депутат Боярский убежден в качественном взаимодействии с новым комитетом по ИИ

Москва11 окт Вести.Взаимодействие с новым комитетом Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту будет выстроено на качественном уровне. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По его словам, развитие, поддержка и внедрение технологий ИИ являются объемной задачей, стоящей перед государством. Боярский считает правильным, что ее законодательное обеспечение выделено в структуру отдельного комитета Госдумы.

Наш комитет продолжит заниматься вопросами связи, телекома, средств массовой информации, защиты персональных данных и многого другого. Конечно, у нас будут так или иначе случаться пересечения, поскольку искусственный интеллект проникает во все сферы, но я убежден, что мы с коллегами выстроим качественное рабочее взаимодействие, чтобы усиливать позиции друг друга сказал депутат

Ранее сообщалось, что в Госдуме IX созыва появился новый комитет по цифровому развитию и ИИ. Он будет заниматься вопросами регулирования технологий ИИ, цифровых платформ, маркетплейсов и беспилотных систем.