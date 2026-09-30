В Госдуме IX созыва будет действовать 34 комитета Госдума IX созыва утвердила 34 комитета и четыре комиссии

Москва30 сен Вести.Депутаты Госдумы девятого созыва на первом пленарном заседании 30 сентября приняли постановление об изменениях в регламенте работы палаты нового созыва. Согласно документу, в Думе будут действовать 34 комитета и четыре постоянные комиссии.

По сравнению с восьмым созывом число комитетов увеличится на два: ранее в нижней палате парламента работали 32 комитета. В частности, будет создан комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

Кроме того, комитет по государственному строительству и законодательству разделят на два самостоятельных направления. Вместо него появятся комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а также комитет по уголовному и арбитражному законодательству.

Ранее руководитель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва Виктор Пинский объяснял журналистам, что такое решение связано с высокой нагрузкой на комитет по государственному строительству и законодательству в предыдущем созыве. Он отмечал, что разделение позволит новым комитетам работать эффективнее.

Ранее советский хоккеист, депутат ГД Владислав Третьяк поделился, что в новом созыве Государственной думы России собралась хорошая команда, профессионалы в различных направлениях. Он отметил, что ожидает от нового созыва хорошей и удачной работы.