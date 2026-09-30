В Госдуме IX созыва создали комитет по ИИ и цифровому развитию Госдума учредила комитет по цифровому развитию и ИИ

Москва30 сен Вести.В Госдуме девятого созыва появился комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Его председателем депутаты утвердили Александра Сидякина на первом пленарном заседании нового созыва.

Его кандидатуру выдвинула фракция "Единая Россия".

Сидякин также был депутатом Госдумы восьмого созыва, однако отдельного комитета с таким названием в прошлом созыве не существовало. Новый комитет будет заниматься вопросами регулирования технологий искусственного интеллекта, цифровых платформ, маркетплейсов и беспилотных систем.

Всего в Госдуме девятого созыва будут работать 34 комитета и четыре постоянные комиссии.

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый состав парламента вошли представители пяти партий – "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России", а также депутат от партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.