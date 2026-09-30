Москва30 сенВести.В Госдуме девятого созыва появился комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Его председателем депутаты утвердили Александра Сидякина на первом пленарном заседании нового созыва.
Его кандидатуру выдвинула фракция "Единая Россия".
Сидякин также был депутатом Госдумы восьмого созыва, однако отдельного комитета с таким названием в прошлом созыве не существовало. Новый комитет будет заниматься вопросами регулирования технологий искусственного интеллекта, цифровых платформ, маркетплейсов и беспилотных систем.
Всего в Госдуме девятого созыва будут работать 34 комитета и четыре постоянные комиссии.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый состав парламента вошли представители пяти партий – "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России", а также депутат от партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.