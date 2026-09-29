Депутат Дмитрий Кобылкин - о новой работе в Госдуме Депутат Кобылкин о новой работе в Госдуме: волнуюсь немножко

Москва29 сен Вести.Депутат Госдумы и новоизбранный глава фракции "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин рассказал в комментарии ИС "Вести", что волнуется, но знает, к кому можно обратиться за помощью.

Во вторник Дмитрий Кобылкин избран руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме девятого созыва. Соответствующее решение было принято на первом фракционном собрании.

Я, конечно, волнуюсь немножко! Пять лет проработал в Госдуме, был председателем комитета природных ресурсов и экологии, охране окружающей среды. Нынешняя работа - новая для меня и у меня хорошие учителя, мне всегда с ними везло. Владимир Васильев - один из них, если понадобится консультация, он никогда не откажет рассказал Дмитрий Кобылкин

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.