Фракцией "Единой России" в Госдуме будет руководить Кобылкин

Кобылкин возглавит фракцию "Единая Россия" в Госдуме Фракцией "Единой России" в Госдуме будет руководить Кобылкин

Москва29 сен Вести.Партия "Единая Россия" (ЕР) образовала в Госдуме девятого созыва фракцию в составе 350 депутатов, ее возглавит Дмитрий Кобылкин, говорится в канале партии в мессенджере MAX.

Кобылкин в 2018 - 2020 годах руководил Минприроды России. В предыдущем созыве Госдумы он возглавлял комитет по экологии и природным ресурсам.

"Единая Россия" создала фракцию в Госдуме В нее вошли 350 депутатов... Дмитрий Кобылкин возглавил фракцию "Единой России" в Госдуме написано в публикации

Выборы в Госдуму IX созыва прошли в период с 18 по 20 сентября. В нижнюю палату парламента вошли представители "Единой России", КПРФ. ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Родина" и четыре самовыдвиженца.

Ранее сообщалось, что ЕР рекомендовала депутатов для формирования комитетов в новом составе Госдумы.