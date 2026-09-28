Москва28 сен Вести.Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий избран руководителем фракции в Госдуме девятого созыва. Об этом сообщила пресс-служба партии по итогам первого организационного собрания фракции в ГД.

Руководителем фракции единогласно избран председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Заместителями руководителя фракции избраны Андрей Луговой и Мария Харченко говорится в заявлении

Кроме того, на собрании был утвержден состав парламентской фракции. В нее вошли 24 депутата. 21 из них избраны по федеральному округу, два – по одномандатным округам, а также самовыдвиженец Илья Дроздов, избранный по одномандатному округу в Ставропольском крае, который ранее подал заявление о вступлении во фракцию ЛДПР.