Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме нового созыва Зюганова единогласно избрали главой фракции КПРФ в Госдуме нового созыва

Москва29 сен Вести.Лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов избран руководителем фракции партии в Госдуме нового созыва. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Решение было принято единогласно на заседании фракции.

На заседании фракции КПРФ в ГД руководителем фракции избран Зюганов Г.А. заявил депутат

Первым заместителем руководителя фракции КПРФ избран Николай Коломейцев. Кроме того, партия выдвинула кандидатуру Ивана Мельникова на должность первого заместителя председателя Госдумы.

По словам Афонина, все решения участники заседания поддержали единогласно.

Ранее Зюганов рассказал, с чего КПРФ начнет работу в Госдуме нового созыва.