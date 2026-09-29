Зюганов рассказал, что в его кабинете висит карта Советского Союза Зюганов о своем кабинете: единственный в Госдуме с картой Советского Союза

Москва29 сен Вести.Лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в комментарии ИС "Вести" рассказал, что в его кабинете в здании Госдумы висит карта Советского Союза, которую уже неоднократно пытались снять.

Он подчеркнул, что любой кабинет должен отражать лицо того, кто в нем работает.

Для меня это принципиально важно. Тут важен вот тот знаменитый русский мир, обратите внимание. Для меня очень важна моя родная Родина. Вот мой родной Орел, когда Орлик попадает в Акул. Это обелиск, посвященный великой истории. Орел — это литературная столица России. Я впервые с моим учителем Ивановым подготовил план развития города на 40 лет вперед. Орел — единственный город в мире, который можно пройти насквозь, не заходя ни на одну проезжую дорогу. Это лучший проект. Это единственный кабинет, в котором есть карта Советского Союза. Приходили снимать, трижды приходили снимать. Вот, видите, висит. Это моя Родина. Я сказал: не трогайте рассказал Зюганов

Между тем, 29 сентября Лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов был избран руководителем фракции партии в Госдуме нового созыва.