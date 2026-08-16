Слуцкий призвал к консолидации всех фракций Госдумы Слуцкий: сейчас не время проводить разделительные линии, нужно консолидироваться

Москва16 авг Вести.Сейчас не время проводить разделительные линии – необходима консолидация всех фракций вокруг президента для решения экономических и социальных задач, а также для достижения победы в специальной военной операции. Такое заявление в интервью ИС "Вести" сделал председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий подчеркнул, что страна сплачивается вокруг президента в условиях беспрецедентного давления.

Сейчас не время проводить разделительные линии. Сейчас время смыкаться, консолидироваться, соединяться. Плечом к плечу, вне зависимости от партийного билета в кармане, возраста, вероисповедания, места жительства. Сегодня страна сплачивается вокруг президента ввиду решения очень непростых задач в сфере экономики, в сфере социальной политики, когда над страной 31 с лишним тысяча незаконных санкций, рестрикций разного рода сказал Слуцкий

Глава ЛДПР отметил, что задача его партии заключается в поиске наиболее эффективных путей достижения общих целей.

Сейчас же идет святая, благородная специальная военная операция, победы в которой мы обязаны добиться в ближайшее время. Надо реализовывать нашу оппозиционность сегодня в том, чтобы более эффективно добиваться решения общих задач. Здесь, я думаю, что наша механика правильная. Мы говорим о том, что такую, предположим, задачу правильно решать вот именно так наиболее быстро и наиболее эффективно. И вот в этом наша оппозиционность, если мы где-то не сходимся с правительством заявил Слуцкий

Ранее Слуцкий подвел итоги работы Госдумы восьмого созыва, отметив успехи в миграционной политике и поддержке участников СВО.