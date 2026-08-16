Москва16 авг Вести.Межпарламентская дипломатия стала более активной, несмотря на санкции и специальную военную операцию. Главная задача депутатов сейчас – наращивать количество контактов с представителями других стран, чтобы объяснять всему миру необходимость СВО. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что внешнеполитическая повестка определяется исключительно президентом.

У нас нет повестки Государственной думы в сфере международной политики. У нас есть повестка президента. Так же, как и у правительства, у Совета Федерации, у кого угодно. Во внешней политике только повестка президента и ничья более сказал он

Слуцкий отметил активную работу депутатов с представителями других стран.

Хочу сказать, что мы как никогда активно работаем в сфере парламентской дипломатии, и этому не помешали ни санкции, ни специальная военная операция. Наоборот, мы сейчас должны, чтобы объяснять необходимость СВО, ситуацию, которая реально происходит в сфере специальной военной операции, больше общаться с представителями других парламентов мира и не только дружественных стран. Чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас – я имею в виду наших оппонентов. Поэтому работаем заявил депутат

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности развития и укрепления межпарламентского общения с представителями других стран.