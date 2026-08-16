Москва16 авг Вести.Работа VIII созыва Государственной думы подходит к завершению. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью информационной службе "Вести" подвел итоги работы депутатов, отметив успехи в миграционной политике и поддержке участников СВО.

Глава ЛДПР также отметил, что фракция добилась принятия 34 собственных и 379 совместных законопроектов.

Прежде всего, это миграционная политика – что-то уже принято, что-то еще предстоит принять, но уже все партии поддержали, например, наш призыв запретить на законодательном уровне мигрантам ввозить в Россию свои огромные семьи. Сегодня участники СВО, ветераны СВО получили право на дополнительные налоговые каникулы, на сохранение за ними рабочих мест, и многое-многое другое сказал Слуцкий

Глава ЛДПР подчеркнул, что фракция ЛДПР работала на полях Госдумы как командный игрок.

Мы в нынешнем созыве добились принятия 34 наших законопроектов, чисто ЛДПРовских, законодательных инициатив. 379 законопроектов принято нами в содружестве с другими фракциями – мы командный игрок на площадке Государственной думы. И, конечно, в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ и так далее наши инициативы правительство слышит, поэтому они принимаются заявил Слуцкий

Ранее Слуцкий заявил, что партия ЛДПР за восьмой созыв решила "как никогда много задач", которые люди ставили перед ней, а также избавилась от интриганов и стала консолидированнее и надежнее.