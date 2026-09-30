Депутат Третьяк о коллегах в новом созыве ГД: хорошая команда у нас собралась

Депутат Третьяк рассказал о коллегах в новом составе Госдумы Депутат Третьяк о коллегах в новом созыве ГД: хорошая команда у нас собралась

Москва30 сен Вести.В новом созыве Государственной думы (ГД) России собралась хорошая команда, профессионалы в различных направлениях. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской заявил заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, депутат ГД Владислав Третьяк.

Он поделился, что ожидает от нового созыва хорошей и удачной работы.

Хорошая команда у нас собралась. Профессионалы всяких направлений, очень здорово. Поэтому все, что нужно будет для жизни государства, для людей, я думаю, Государственная дума будет делать каждый день, как она и делала сказал Третьяк

По словам депутата, в Думе много спортсменов, что является хорошим показателем.

Это очень хорошо, потому что профессионалы — это дисциплинированные, образованные люди, которые защищали честь страны. Они – пример для подражания молодежи, как надо бороться, чтобы флаг поднимался чаще и чаще. Спортсмены – они трудяги. Чтобы вырасти мастером спорта, а если заслуженный мастер спорта, то это надо какой труд ... с пяти лет заниматься. Так что люди достойные добавил он

Ранее депутат Госдумы и новоизбранный глава фракции "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин поделился с ИС "Вести", что волнуется на новой должности, но знает, к кому обратиться.