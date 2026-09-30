Москва30 сен Вести.Высокая явка на выборах 18-20 сентября показала интерес избирателей к тому, кто представит их интересы в Государственной Думе РФ. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, депутат Государственной Думы РФ Александр Асафов.

Депутат подчеркнул высокую явку в ходе голосования за депутатов Госдумы этого созыва.

Одно можно констатировать - что выборы состоялись, они, безусловно, представляют интересы избирателей, потому что те показатели по явке - я не очень люблю это слово, "явка" в разном контексте у нас используется в русском языке, - но вообще это активное участие в выборах, когда люди пришли выразить свою позицию. И вот этот показатель очень высокий, он показывает, что людям не все равно, что будет в будущем, кто будет представлять их интересы и как это будущее определять подчеркнул Асафов

Он также указал на важное событие, произошедшее накануне.

Сформирована фракция - фракция конституционного большинства, определены руководящие органы. То есть понятно, как это дальше будет работать отметил депутат

Асафов уверен в успешной работе в Госдуме новых депутатов из числа ветеранов специальной военной операции (СВО).

Как сказал президент, они доказали свою верность служению стране на поле боя, и, конечно, то же самое они докажут и здесь… Я думаю, что баланс и по комитетам, и по направлениям с участием ветеранов и участников СВО будет, мы это увидим буквально сегодня после первого пленарного заседания. И я думаю, что, конечно, та правильная рациональность и тот прагматизм, обусловленный их опытом, конечно, добавят Думе побольше содержания подчеркнул Асафов

Он также отметил рост профессионализма и результативности Госдумы с каждым новым созывом.

Каждый созыв - я это и как исследователь могу сказать - он значительно профессиональнее, собраннее и результативнее предыдущего. И я думаю, что эта ниточка не прервется сказал Асафов

Первое заседание Государственной думы IX созыва началось утром 30 сентября.