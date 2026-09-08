MK.RU: специально для депутатов IX созыва в ГД постелют новые ковровые дорожки

В Госдуме для депутатов IX созыва постелют новые ковровые дорожки MK.RU: специально для депутатов IX созыва в ГД постелют новые ковровые дорожки

Москва8 сен Вести.В здании Госдумы планируется провести ремонтные работы перед приходом депутатов нового созыва. Об этом пишет издание MK.RU.

В публикации говорится, что под замену пойдет почти тысяча квадратных метров ковровых дорожек. Предыдущее покрытие демонтируют, а новое изготовит компания из Санкт-Петербурга.

Общая площадь дорожек – 980 квадратных метров, стоимость покупки (начальная минимальная цена контракта) – 1,36 млн рублей, то есть приблизительно 1,3 тыс. рублей за квадратный метр. Цена – не заоблачная, стоимость ковровых дорожек на рынке может быть и гораздо больше говорится в тексте

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Голосование также состоится онлайн. Стало известно, что свыше 2,6 миллиона россиян подали заявление на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ).