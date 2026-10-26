Володин выступил за принятие закона об ИИ на уровне БРИКС и ООН

Володин призвал принять закон об искусственном интеллекте на уровне БРИКС и ООН Володин выступил за принятие закона об ИИ на уровне БРИКС и ООН

Москва26 окт Вести.Закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) следует принять в рамках таких больших объединений, как БРИКС и ООН, чтобы предотвратить связанные с технологией потенциальные угрозы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на полях XII Международного парламентского форума БРИКС.

По его словам, очень важно, чтобы парламенты успевали адаптировать законодательство своих стран к меняющимся условиям.

ИИ – это не только возможности, но и вызовы сегодняшнего дня. Мы это должны помнить и делать все, чтобы ИИ служил людям, чтобы не было ситуации, когда ИИ начнет управлять человечеством. Это опасность, которую мы должны заранее предупредить и постараться сделать все для того, чтобы законодательно закрепить это не только на уровне наших стран, но и в рамках таких больших объединений, как БРИКС, ООН добавил он

Володин предложил создать в рамках парламентского измерения БРИКС экспертный совет, членами которого стали бы профильные специалисты в области развития нейросетей. Председатель ГД подчеркнул, что это даст странам объединения возможность обмениваться лучшими законодательными практиками.

Ранее депутат Сергей Боярский заявил в интервью ИС "Вести", что у разных стран единый вызов в сфере ИИ: нужно, чтобы нейросети не отучили людей критически мыслить и развиваться творчески.