Москва1 ноя Вести.Россия оценивает опыт других стран в законодательном регулировании сферы искусственного интеллекта. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Петр Толстой на полях прошедшего на этой неделе в Нью-Дели парламентского форума БРИКС.

При том, что это, конечно, меняет нашу жизнь, но очень важно, чтобы в любом случае решения принимал человек. Мы обсуждаем с коллегами, в том числе и опыт законодательного регулирования - с коллегами из Китайской Народной Республики из Индии, из других стран. И Россия как страна-соосновательница БРИКС поддерживает этот содержательный, взаимоуважительный диалог всеми силами, в том числе вот и в парламентском измерении сказал он

В частности, в ходе встречи в Нью-Дели российская сторона предложила создать международный экспертный совет с участием профильных специалистов в сфере ИИ.

Это и есть идея справедливого доступа, то, о чем говорят все страны БРИКС. А не то, чтобы какая-то страна владела суперинтеллектом и это было некой колониальной прерогативой. Это должен быть доступ для всех заявил председатель думского комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.

Ранее в Росконгрессе сообщили, что пузырь в сфере искусственного интеллекта начал сдуваться, а его схлопывание ожидается в первом-втором кварталах 2027 года.