Москва26 окт Вести.Попытки вмешательства в цифровой суверенитет только укрепляют Россию в решимости продолжить взятый курс, заявил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на полях XII Международного парламентского форума БРИКС в Индии.

Он отметил, что не все страны "могут похвастаться собственным цифровым суверенитетом", поскольку пользуются иностранными наработками, транснациональными корпорациями.

Это опасный путь. Мы видим, как его ловко используют в собственных интересах политизированные бенефициары. Мы видим, что нам не могут простить нашего выбранного пути на цифровой суверенитет, и наши приложения по абсолютно необоснованным причинам сейчас подвергаются блокировкам, гонениям, их выпиливают из магазинов приложений. Это укрепляет нас в решимости продолжить этот курс, поскольку другого выхода у нас просто нет. Россия — суверенная держава во всех смыслах этого слова и в цифровом обязана таковой быть обязательно подчеркнул Боярский

Также депутат отметил наличие у разных стран общего вызова в сфере искусственного интеллекта — нужно, чтобы нейросети не отучили население критически мыслить.