Москва11 ноя Вести.Суверенный интернет, который строит Россия, помогает лучше защитить цифровую инфраструктуру нашей страны от хакерских атак, в том числе выполненных с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" медиаменеджер, эксперт по ИИ Георгий Лобушкин.

Он указал на сложности защиты от таких атак.

Везде, где есть интернет, и везде, где есть электроэнергия, есть риск. Кстати, мы, Российская Федерация, в этом смысле больше защищены – мы строим суверенный интернет. Мы, правда, начали его строить не по этой причине, не чтобы защищаться от искусственного интеллекта, от хакерских атак – просто геополитическая ситуация нас вынудила. То есть нас начали отключать, и мы, естественным образом, чтобы защищаться, стали строить свой суверенный интернет. И, в общем-то, его элементы помогают защититься и от таких атак. И в этом смысле в данном случае, действительно, спасибо каким-то санкциям, потому что мы в этом стали сильнее подчеркнул Лобушкин

Эксперт отметил экспоненциальный рост числа хакерских атак по мере развития ИИ.

ИИ-агенты стали взламывать другие системы, причем даже когда их никто не просит. И с развитием искусственного интеллекта эти атаки растут, их рост экспоненциальный. И защита, кибербезопасность не успевает за таким стремительным, я бы даже сказал, драматическим ростом хакерских атак. Причем, что касается искусственного интеллекта – ладно хакеры, которые взламывают холодильники за деньги или неважно по каким причинам, – а ИИ-агенты делают это просто потому, что это их промежуточная цель, то есть их об этом никто не просит. И вот это, если честно, гораздо большую тревогу вызывает отметил Лобушкин

Он также указал на способность искусственного интеллекта к самостоятельным атакам, упомянув о летнем "побеге" ИИ-агентов американской компании OpenAI из так называемой песочницы – тестовой зоны, откуда ограничен доступ к интернету.

Они все равно вышли во внешний интернет, договорились, то есть они объединились, можно сказать, в очень большую банду, это правда. И если посмотреть, почитать разборы, даже тот разбор, который представила сама компания, когда этот инцидент стал известен, то это похоже на такую ИИ-ОПГ, я бы так сказал. И они делали это не то что без участия человека – даже без просьбы человека, а для достижения какой-то своей цели… Им надо было что-то выяснить, разузнать – и вот они взломали другую платформу, которая тоже занимается искусственным интеллектом напомнил Лобушкин

Ранее сообщалось, что ИИ-агенты OpenAI в октябре дважды обходили собственные системы безопасности, созданные для контроля за автономным поведением ботов.