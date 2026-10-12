IT-эксперт сравнил угрозу со стороны ИИ с последствиями вируса Petya IT-эксперт Зыков: ИИ может выйти из-под контроля и стать мировой угрозой

Москва12 окт Вести.Искусственный интеллект (ИИ) способен выйти из-под контроля и начать заражать вирусами различные устройства. Подобный сценарий может превратиться в серьезную проблему мирового масштаба, считает IT-эксперт Владимир Зыков.

В интервью изданию NEWS.ru он пояснил, что ИИ периодически ведет себя непредсказуемо, из-за чего сами компании-разработчики допускают, что рано или поздно он может выйти из-под контроля.

Как рассказал эксперт, ключевая опасность состоит в том, что ИИ-агент способен захватить собственную инфраструктуру и выпустить в сеть неограниченное число других агентов. Так, ИИ может запустить бот-сеть, которая приведет к заражению вирусами компьютера или смартфона. Зараженные устройства незаметно для владельцев могут использоваться для DDoS-атак, а человек при этом будет чувствовать, что устройство стало подтормаживать.

По словам специалиста, ИИ способен находить уязвимости именно в старых устройствах, заражать их и внедрять туда собственных, пусть менее мощных, но вполне достаточных для выполнения задач. Таким образом, по его мнению, можно собрать целую армию агентов, действующих в интересах "главного дирижера".

В качестве примера Зыков привел вирус "Петя" (Petya), который в 2017 году поразил устройства во всем мире на Windows, затронув в том числе Россию. Тогда более суток не работал один из операторов связи, останавливались аэропорты.