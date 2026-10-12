"Ведомости": количество атак с использованием ИИ за квартал выросло в пять раз

Число кибератак с использованием ИИ выросло в пять раз за три месяца "Ведомости": количество атак с использованием ИИ за квартал выросло в пять раз

Москва12 окт Вести.Количество кибератак, совершенных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), в третьем квартале 2026 года оказалось примерно в пять раз больше, чем во втором квартале. Об этом пишет газета "Ведомости", со ссылкой на результаты исследования Positive Technologies, BI.ZONE и Cloud.ru.

В общем объеме сетевых угроз доля атак с использованием ИИ поднялась с 1,1% до 5,6% и достигла 1,7 миллиона, говорится в статье.

Уточняется, что в течение третьего квартала системы защиты 31 миллион раз среагировали на подозрительные запросы, связанные с нейросетями. Этот показатель на 65% выше по сравнению с предыдущим кварталом.

Наиболее существенный рост активности с признаками использования нейросетей пришелся на август: таких событий стало в 3,8 раза больше, чем в июле. В сентябре их количество немного уменьшилось, но оставалось почти втрое выше июльского уровня.

Мошенники стали значительно чаще задействовать ИИ для разведки и попыток взлома веб-приложений.

Агенту можно поручить изучение доступных в интернете ресурсов, проверку типовых слабых мест и подготовку запросов для дальнейшей атаки добавляет газета со ссылкой на исследование Positive Technologies

Ранее стало известно, что хакеры начали маскировать вредоносные атаки на веб-ресурсы российских компаний под запросы популярных сервисов с искусственным интеллектом, включая ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Claude и Grok.